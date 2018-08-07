"Славия" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
7 августа, 2018, 08:00
Сегодня в Праге "Динамо" играет против чешской "Славии" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч
"Славия" (Чехия) - "Динамо" (Украина)
7 августа, Прага, стадион "Эден"
Начало - 20:30
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- "Динамо", в случае победы над "Славией", сыграет в раунде плей-офф с победителем противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
- Ранее киевский клуб обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов.
- 3 августа в центральном матче чемпионата Украины "Динамо" на своем поле победило "Шахтер" - 1:0.
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