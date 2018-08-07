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"Славия" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Праге "Динамо" играет против чешской "Славии" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч

"Славия" (Чехия) - "Динамо" (Украина)

7 августа, Прага, стадион "Эден"

Начало - 20:30

Прямая трансляция на телеканале "2+2"

 

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