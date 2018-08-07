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Украинка с рекордом выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике


фото: REUTERS
Украинка Алина Цвилий получила серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км и побила национальный рекорд

Цвилий преодолела дистанцию 50 км за 4:12.44 час. и установила новый рекорд Украины. Наша легкоатлетка уступила только Инес Энрикеш из Португалии. Еще две украинки Кристина Юдкина и Василиса Витовчук финишировали на четвертой и пятой позиции.

  • Сегодня на чемпионате Европы в Берлине первую золотую награду сборной Украины принес Марьян Закальницький, который победил в ходьбе на 50 км.
  • Сегодня украинская легкоатлетка Наталья Прищепа выиграла забег на 800 м, после которого помогла финишировать сопернице, которая упала.
  • Легкоатлеты соревнуются в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, в медальном зачете которого Украина занимает седьмое место.
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