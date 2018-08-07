Украинка с рекордом выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике

7 августа, 2018, 15:38

Украинка Алина Цвилий получила серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км и побила национальный рекорд

Цвилий преодолела дистанцию 50 км за 4:12.44 час. и установила новый рекорд Украины. Наша легкоатлетка уступила только Инес Энрикеш из Португалии. Еще две украинки Кристина Юдкина и Василиса Витовчук финишировали на четвертой и пятой позиции.