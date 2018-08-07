Как выглядит медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта
7 августа, 2018, 08:28
Сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта
После пяти дней соревнований в активе украинских спортсменов 13 наград (4 золотые, 8 серебряных, 1 бронзовая. Наша команда идет на седьмом месте. Лидирует Россия - 31 (15, 9, 7), вторая Великобритания - 23 (7, 8, 8), третья - Италия - 29 (7, 7, 15).
Золотые награды Украине принесли Михаил Романчук в плавании на 400 м вольным стилем, прыгуны в воду Олег Колодий и София Лискун в миксте, Роман Гладыш в велотреке у скретчи на 15 км и сборная Украины по синхронному плаванию в произвольной программе.
- Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
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