Как выглядит медальный зачет ЧЕ по летним видам спорта

7 августа, 2018, 08:28

Сборная Украины занимает седьмое место в медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

После пяти дней соревнований в активе украинских спортсменов 13 наград (4 золотые, 8 серебряных, 1 бронзовая. Наша команда идет на седьмом месте. Лидирует Россия - 31 (15, 9, 7), вторая Великобритания - 23 (7, 8, 8), третья - Италия - 29 (7, 7, 15).

Золотые награды Украине принесли Михаил Романчук в плавании на 400 м вольным стилем, прыгуны в воду Олег Колодий и София Лискун в миксте, Роман Гладыш в велотреке у скретчи на 15 км и сборная Украины по синхронному плаванию в произвольной программе.