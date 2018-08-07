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Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая упала


фото: sportarena.com
Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа выиграла забег, после которого помогла встать сопернице, которая упала

Об этом сообщает Xsport.

Это произошло во время предварительных соревнований на чемпионате Европы в Берлине.

Украинка выходила на старт в статусе единоличного лидера забега, единственной выбежав из 2 мин в текущем сезоне. В итоге, Прищепа без проблем финишировала первой - 2:04.07 мин и вышла в полуфинал.

Во время забега в борьбе с француженкой Клаудией Саундерс бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Эйкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, которые квалифицируются в полуфинал.

Бельгийка была настолько расстроена падением, начала плакать прямо на дорожке, но Прищепа вернулась после финиша и под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег.

  • Легкоатлеты соревнуются в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, в медальном зачете которого Украина занимает седьмое место.

 

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