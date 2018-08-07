Украинка выиграла забег, а потом помогла финишировать сопернице, которая упала
Об этом сообщает Xsport.
Это произошло во время предварительных соревнований на чемпионате Европы в Берлине.
Украинка выходила на старт в статусе единоличного лидера забега, единственной выбежав из 2 мин в текущем сезоне. В итоге, Прищепа без проблем финишировала первой - 2:04.07 мин и вышла в полуфинал.
Во время забега в борьбе с француженкой Клаудией Саундерс бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Эйкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, которые квалифицируются в полуфинал.
Бельгийка была настолько расстроена падением, начала плакать прямо на дорожке, но Прищепа вернулась после финиша и под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег.
Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe— European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.
- Легкоатлеты соревнуются в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, в медальном зачете которого Украина занимает седьмое место.
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