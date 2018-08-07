Украина получила первое золото ЧЕ по легкой атлетике

7 августа, 2018, 14:03

Украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км

Об этом сообщает Sportarena.

23-летний украинец долгое время находился в группе преследователей лидеров. Однако на 30 км дистанции совершил впечатляющий рывок, вышел и начал отрываться. В дальнейшем Закальницкий не подпустил конкурентов, увеличил отрыв и стал чемпионом Европы.

Марьян Закальницький стал первым обладателем золота на чемпионате Европы. Раньше он никогда не выигрывал медалей на крупных международных соревнованиях. Также это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км.