Украина получила первое золото ЧЕ по легкой атлетике
7 августа, 2018, 14:03
Украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км
Об этом сообщает Sportarena.
23-летний украинец долгое время находился в группе преследователей лидеров. Однако на 30 км дистанции совершил впечатляющий рывок, вышел и начал отрываться. В дальнейшем Закальницкий не подпустил конкурентов, увеличил отрыв и стал чемпионом Европы.
Марьян Закальницький стал первым обладателем золота на чемпионате Европы. Раньше он никогда не выигрывал медалей на крупных международных соревнованиях. Также это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км.
- Сегодня украинская легкоатлетка Наталья Прищепа выиграла забег на 800 м, после которого помогла финишировать соперницы, которая упала.
- Легкоатлеты соревнуются в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, в медальном зачете которого Украина занимает седьмое место.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-