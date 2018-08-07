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Украина получила первое золото ЧЕ по легкой атлетике


фото: REUTERS
Украинец Марьян Закальницкий стал чемпионом Европы по легкой атлетике в ходьбе на 50 км

Об этом сообщает Sportarena.

23-летний украинец долгое время находился в группе преследователей лидеров. Однако на 30 км дистанции совершил впечатляющий рывок, вышел и начал отрываться. В дальнейшем Закальницкий не подпустил конкурентов, увеличил отрыв и стал чемпионом Европы.

Марьян Закальницький стал первым обладателем золота на чемпионате Европы. Раньше он никогда не выигрывал медалей на крупных международных соревнованиях. Также это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км.

  • Сегодня украинская легкоатлетка Наталья Прищепа выиграла забег на 800 м, после которого помогла финишировать соперницы, которая упала.
  • Легкоатлеты соревнуются в Берлине в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, в медальном зачете которого Украина занимает седьмое место.
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