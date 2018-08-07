"Славия" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ
7 августа, 2018, 16:05
Букмекеры назвали фаворита матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чешской "Славией" и киевским "Динамо"
По мнению букмекерских контор в первой игре в Прахи преимущество будет на стороне "Славии". На победу чехов предлагают коэффициент 2.60, на победу "Динамо" дают 3.40, вероятность ничьей оценивается в 3.10.
В то же время, фаворитом двухматчевого противостояния являются киевляне. Коэффициент на их выход в следующий раунд составляет 1.44, на попадание туда "Славии" - 2.60.
- Сегодня в Праге "Динамо" сыграет против "Славии" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Экс-тренер киевского клуба Йожеф Сабо сделал прогноз на матч динамовцев против чехов.
- 6 августа состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, вероятным соперником киевлян в раунде плей-офф стал победитель противостояния между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
- Перед стартом в Лиге чемпионов "Динамо" в чемпионате Украины победил главного конкурента "Шахтер" - 1:0.
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