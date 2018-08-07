"Славия" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ

7 августа, 2018, 16:05

Букмекеры назвали фаворита матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чешской "Славией" и киевским "Динамо"

По мнению букмекерских контор в первой игре в Прахи преимущество будет на стороне "Славии". На победу чехов предлагают коэффициент 2.60, на победу "Динамо" дают 3.40, вероятность ничьей оценивается в 3.10.

В то же время, фаворитом двухматчевого противостояния являются киевляне. Коэффициент на их выход в следующий раунд составляет 1.44, на попадание туда "Славии" - 2.60.