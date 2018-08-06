Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов
6 августа, 2018, 11:50
"Динамо" получило потенциальных соперников по решающему раунду отбора Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" еще до процедуры узнало своего потенциального соперника - киевляне сыграют с победителем пары между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".
"Динамо" встретится с одним из этих клубов, поскольку УЕФА подтвердил, что продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Таким образом, стало невозможным попадание киевлян на победителя противостояния между греческим ПАОК и российским "Спартаком", которые будут несеяными в следующем раунде. "Динамо" в случае попадания в следующую стадию получит статус сеяного.
- 7 августа "Динамо" стартует в Лиге чемпионов, гостевым матчем против чешской "Славии" в третьем квалификационном раунде турнира.
- 3 августа киевляне победили "Шахтер" в 3 туре чемпионата Украины.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-