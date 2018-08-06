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Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" получило потенциальных соперников по решающему раунду отбора Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" еще до процедуры узнало своего потенциального соперника - киевляне сыграют с победителем пары между бельгийским "Стандардом" и голландским "Аяксом".

"Динамо" встретится с одним из этих клубов, поскольку УЕФА подтвердил, что продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках. Таким образом, стало невозможным попадание киевлян на победителя противостояния между греческим ПАОК и российским "Спартаком", которые будут несеяными в следующем раунде. "Динамо" в случае попадания в следующую стадию получит статус сеяного.

 

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