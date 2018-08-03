"Динамо" обнародовало заявку на Лигу чемпионов
3 августа, 2018, 15:10
Киевское "Динамо" обнародовало заявку на квалификацию Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Вне заявки оказался бразильский новичок Витор Буэно и голкипер Артур Рудько. Зато в заявку вошли бразильские новички Сидклей и Че Че.
Заявка "Динамо" на Лигу чемпионов:
Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко.
Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.
Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.
- Сегодня в Киеве "Динамо" сыграет против "Шахтера" в чемпионате Украины.
- Накануне "Динамо" объявило о трансфере бразильского полузащитника Витора Буэно.
- На посту главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича может заменить Сергей Ребров.
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