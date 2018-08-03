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"Динамо" обнародовало заявку на Лигу чемпионов


фото: twitter
Киевское "Динамо" обнародовало заявку на квалификацию Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вне заявки оказался бразильский новичок Витор Буэно и голкипер Артур Рудько. Зато в заявку вошли бразильские новички Сидклей и Че Че.

Заявка "Динамо" на Лигу чемпионов:

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко.

Защитники: Николай Морозюк, Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

 

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