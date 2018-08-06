Лига чемпионов: состоялась жеребьевка плей-офф
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
"Динамо" еще до процедуры получило в соперники победителя противостояния в третьем квалификационном раунде между голландским "Аяксом" и бельгийским "Стандардом". Это произошло, поскольку УЕФА снова развела при жеребьевке украинские и российские клубы и киевляне не могли попасть на победителя встреч между московским "Спартаком" и греческим ПАОК.
По итогам жеребьевки сформировались следующие потенциальные пары:
Путь чемпионов
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" (Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)
"Карабах" (Азербайджан) - БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Голландия)
"Янг Бойз" (Швейцария - "Астана" (Казахстан)/"Динамо" (Хорватия)
"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)
Путь представителей лиг
"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) - ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия)
"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Голландия) - "Славия" (Чехия)/"Динамо" (Украина)
CONFIRMED: #UCL play-off draw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 августа 2018 г.
Who will функции помогут домой квалификацию? pic.twitter.com/XrSC3ySqla
- Первые матчи раунда плей-офф состоится 21/22 августа, ответные - 28/29 августа.
- Сегодня стало известно, что "Динамо" в решающем раунде отбора Лиги чемпионов сыграет с победителем пары "Аякс" - "Стандард".
- 7 августа "Динамо" стартует в Лиге чемпионов, гостевым матчем против чешской "Славии" в третьем квалификационном раунде турнира.
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3 августа киевляне победили "Шахтер" в 3 туре чемпионата Украины.
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