Лига чемпионов: состоялась жеребьевка плей-офф

6 августа, 2018, 13:17

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"Динамо" еще до процедуры получило в соперники победителя противостояния в третьем квалификационном раунде между голландским "Аяксом" и бельгийским "Стандардом". Это произошло, поскольку УЕФА снова развела при жеребьевке украинские и российские клубы и киевляне не могли попасть на победителя встреч между московским "Спартаком" и греческим ПАОК.

По итогам жеребьевки сформировались следующие потенциальные пары:

Путь чемпионов

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Спартак" (Словакия) - "Зальцбург" (Австрия)/"Шкендия" (Македония)

"Карабах" (Азербайджан) - БАТЭ (Беларусь) - ПСВ (Голландия)

"Янг Бойз" (Швейцария - "Астана" (Казахстан)/"Динамо" (Хорватия)

"Мальме" (Швеция)/"Види" (Венгрия) - "Селтик" (Шотландия)/АЕК (Греция)

Путь представителей лиг

"Бенфика" (Португалия)/"Фенербахче" (Турция) - ПАОК (Греция)/"Спартак" (Россия)

"Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Голландия) - "Славия" (Чехия)/"Динамо" (Украина)