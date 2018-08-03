"Мариуполь" получил следующего соперника в Лиге Европы
3 августа, 2018, 10:50
Соперником "Мариуполя" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будет французский "Бордо"
Во втором круге отбора "Бордо по сумме двух матчей одолел латвийский "Вентспилс" - 1:0, 2:1. В прошлом чемпионате Франции будущий соперник украинского клуба финишировал на шестом месте. "Бордо" является шестикратным чемпионом Франции, последний раз команда выигрывала золотые награды в 2009 году. В 2013 году из "Бордо" в 1/16 финале Лиги Европы играло киевское "Динамо", которое уступило французам - 1:1, 0:1.
- 2 августа во втором квалификационном раунде "Мариуполь" в Одессе одолел в дополнительное время шведский "Юргорден" - 2:1.
- В третьем круге отбора в Лиге Европы стартует еще один представитель Украины - "Заря", которая встретится с португальской "Брагой".
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