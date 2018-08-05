На фронте ранен один боец
Об этом говорится в размещенной на Facebook вечерней информационной сводке ООС.
Кроме того, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь.
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Наряду с этим россияне обстреляли защитников Гнутова из миномета калибра 82 мм.
- Перед этим сообщалось об одном украинском воине, погибшем в зоне боевых действий 4 августа 2018-го.
- Кроме того, в Марьинке, к востоку от временно оккупированного Донецка, россияне и наемники обстреляли подразделение Нацполиции, из-за чего были ранены двое полицейских. Сейчас их госпитализировали.
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