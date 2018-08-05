На фронте ранен один боец

5 августа, 2018, 18:30

В течение воскресенья, 5 августа 2018 года, в результате активных действий российских оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Об этом говорится в размещенной на Facebook вечерней информационной сводке ООС.

Кроме того, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь.

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Наряду с этим россияне обстреляли защитников Гнутова из миномета калибра 82 мм.