Россияне и наемники открыли огонь по украинским полицейским в Марьинке

4 августа, 2018, 20:21

В субботу, 4 августа 2018 года, в 10.50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки

Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. В результате огневого столкновения двое полицейских получили ранения, сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил (ООС).

Кроме того, в течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.

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Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутове, Водяное и Широкино.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.