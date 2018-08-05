За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий

5 августа, 2018, 08:21

За прошедшие сутки, 4 августа, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из тяжелого вооружения

Об этом сообщает Штаб Операции Объединенных сил в сводке за сутки по состоянию на 7:00 5 августа.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам, Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганського, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалика Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Также противник обстрелял наши позиции возле Широкино из 82-мм минометов.

В результате вражеских действий, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

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В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибли, один получил ранения.