Гундяев отправляется к Варфоломею: попросит не разрешать Украине поместную церковь
Об этом в Facebook сообщает секретарь Священного синода УПЦ КП, архиепископ черниговский Евстратий (Зоря) со ссылкой на греческие и московские источники.
Предметом обсуждения двух церковных иерархов станет возможность предоставления Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии Украинской Церкви.
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Этот визит епископ Евстратий (Зоря) рассматривает, как "шаг последней надежды" московской церкви.
"Очевидно, что визит патриарха Кирилла в Стамбул имеет целью если не полностью отговорить Вселенского патриарха от решений по "украинскому вопросу", то хотя бы достичь их отсрочки", - отметил он.
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- Ранее сообщалось, что в конце августа ожидается очередное сессионное заседание Священного синода Константинопольского патриархата, а сразу после него, 1-3 сентября, состоится синакс (архиерейский собор) всех иерархов патриархата. Ожидается, что "украинский вопрос" будет в повестке дня обоих собраний.
- Как отметил 4 августа предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, именно тогда украинские православные получат томос. При этом он подчеркнул, что никакого насилия в отношении храмов, духовенства и верующих УПЦ МП после этого не будет: переход в единую Украинскую поместную церковь будет проходить на добровольной основе.
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