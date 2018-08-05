Гундяев отправляется к Варфоломею: попросит не разрешать Украине поместную церковь

5 августа, 2018, 15:51

Глава Российской православной церкви (РПЦ), патриарх московский Кирилл (Гундяев) в конце августа 2018 года намерен встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом в Facebook сообщает секретарь Священного синода УПЦ КП, архиепископ черниговский Евстратий (Зоря) со ссылкой на греческие и московские источники.

Предметом обсуждения двух церковных иерархов станет возможность предоставления Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии Украинской Церкви.

Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

Этот визит епископ Евстратий (Зоря) рассматривает, как "шаг последней надежды" московской церкви.

"Очевидно, что визит патриарха Кирилла в Стамбул имеет целью если не полностью отговорить Вселенского патриарха от решений по "украинскому вопросу", то хотя бы достичь их отсрочки", - отметил он.

Читайте также: Крупнейшие православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат