Филарет объяснил, что будет с храмами Московского патриархата после предоставления томоса

4 августа, 2018, 17:45

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что "никакого насилия церковного имущества" не будет после получения томоса об автокефалии украинской православной церкви в Украине

Об этом передает Радио Свобода.

"Никакого насилия не будет и не верьте этой пропаганде, что в Украине будет религиозная борьба, захват храмов, ничего этого не будет....а будет законный переход тех, кто хотят. Не хотят - оставайтесь в русской церкви. Но називайтесь русской церковью", - сказал Филарет.

Также он лично прокомментировал публикации в СМИ "о захвате Лавры".

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"Она будет принадлежать украинской церкви, но добровольно. Без насилия. Как это будет проходить - покажет будущее. Наша твердая позиция - никакого насилия относительно одной и второй Лавры, и не только Лавры, но и вообще к церковному имуществу", - добавил он.

Филарет выразил надежду, что в конце августа или в начале сентября на заседании священного Синода Константинопольского патриархата будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии украинской православной церкви.

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Во время разговора Филарет напомнил, что ранее епископы трех церквей (УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также УПЦ МП) подали прошение о предоставлении Томоса об автокефалии украинской православной церкви.