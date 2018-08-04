Филарет объяснил, что будет с храмами Московского патриархата после предоставления томоса
Об этом передает Радио Свобода.
"Никакого насилия не будет и не верьте этой пропаганде, что в Украине будет религиозная борьба, захват храмов, ничего этого не будет....а будет законный переход тех, кто хотят. Не хотят - оставайтесь в русской церкви. Но називайтесь русской церковью", - сказал Филарет.
Также он лично прокомментировал публикации в СМИ "о захвате Лавры".
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"Она будет принадлежать украинской церкви, но добровольно. Без насилия. Как это будет проходить - покажет будущее. Наша твердая позиция - никакого насилия относительно одной и второй Лавры, и не только Лавры, но и вообще к церковному имуществу", - добавил он.
Филарет выразил надежду, что в конце августа или в начале сентября на заседании священного Синода Константинопольского патриархата будет принято решение о предоставлении томоса об автокефалии украинской православной церкви.
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Во время разговора Филарет напомнил, что ранее епископы трех церквей (УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, а также УПЦ МП) подали прошение о предоставлении Томоса об автокефалии украинской православной церкви.
- Напомним, по данным президента Петра Порошенко патриархия начала подготовку к предоставлению томоса еще в апреле 2018 года. Во время празднования 1030-летия крещения киевской Руси-Украины представитель Варфоломея, митрополит Гальский Эммануил подтвердил эту информацию.
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