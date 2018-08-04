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За первый квартал года экономические эмигранты перевели из Польши $790 млн

Украинские заробитчане в Польше в первом квартале 2018 года перевели на родину 2,9 млрд злотых ($790 млн)

Об этом сообщает Польское радио, приводя данные Нацбанка Польши.

В целом иммигранты, работающие в Польше, в первом квартале 2018 года выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн). Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, отмечает регулятор.

Львиную долю этих денег, 86% (2,9 млрд злотых), перевели в Украину. Преимущественно их высылают украинцы, работающие в Польше временно, отмечает Нацбанк.

 

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