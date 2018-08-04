За первый квартал года экономические эмигранты перевели из Польши $790 млн
4 августа, 2018, 14:57
Украинские заробитчане в Польше в первом квартале 2018 года перевели на родину 2,9 млрд злотых ($790 млн)
Об этом сообщает Польское радио, приводя данные Нацбанка Польши.
В целом иммигранты, работающие в Польше, в первом квартале 2018 года выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн). Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, отмечает регулятор.
Львиную долю этих денег, 86% (2,9 млрд злотых), перевели в Украину. Преимущественно их высылают украинцы, работающие в Польше временно, отмечает Нацбанк.
- Как сообщалось, Польша использует украинских заробитчан, чтобы не принимать беженцев.
- Польские чиновники во время дискуссий с европейскими чиновниками регулярно рассказывают о тысячах украинских беженцев, которым Польша якобы дала приют.
- По данным посольства Украины в Польше, за год статус беженца в Польше получили 56 украинцев.
- Заявления Польши о десятках тысяч беженцев из Украины являются ложными и служат оправданием перед Евросоюзом в связи с нежеланием соблюдать его миграционной политики, заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.
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