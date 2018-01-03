В Польше преувеличивают количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС, - консул

3 января, 2018, 08:50

Заявления Польши о десятках тысяч беженцев с Украины являются неправдивыми и оправданием перед Евросоюзом, что связано с нежеланием придерживаться ее миграционной политики

Об этом в эфире "112 Украина" заявила руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

"Это чисто политический вопрос, политический аспект и оправдание Польши перед другими странами ЕС в том, чтобы не принимать мигрантов из других стран миграционного риска", - сказала она.

Крыса отметила, что в 2017 году с просьбой к польской власти о предоставлении международной защиты обратились 625 украинцев.

По ее словам, по сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев в Польше или желающих получить международную защиту уменьшилось.

"В Польше называют количество беженцев с Украины высоким, хотя на самом деле согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев в Польше в течение января-ноября 2017 года в это управление обратились лишь 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в 4 раза, а по сравнению с 2016 годом - вдвое", - заявила она.

Крыса отметила, что украинские граждане переезжают в Польшу и другие страны Евросоюза с целью трудоустройства.

"Наши граждане, которые прибывают в страны ЕС и, в частности, на территорию Польши, мы расцениваем и другие страны в качестве трудовых мигрантов. Это прежде всего люди, которые приезжают с целью трудоустройства, обучения, поэтому сказать, что эти все лица - беженцы, нет никакого морального права", - подчеркнула дипломат.