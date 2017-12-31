За год статус беженца в Польше получили 56 украинцев

31 декабря, 2017, 09:49

В Управление по вопросам иностранцев Польши 2017 года обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. Статус беженца предоставлен 56 гражданам Украины

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

"Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое", - говорится в сообщении.

В течение этого периода компетентными органами Польши было предоставлено статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году – 32) и принято 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).

При этом, по состоянию на 1 июля 2017 года действительные разрешения на проживание в Польше имели чуть больше чем 128 тыс. граждан Украины (из них 79 человек имели статус беженца).

В течение первого полугодия 2017 года гражданам Украины было выдано 91436 разрешений на работу разных типов. Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили 103208 разрешений на работу, а в течение первого полугодия 2016 – 41062 разрешения, что свидетельствует о росте указанного показателя в текущем году почти вдвое.

В то же время, дипломатическими/консульскими учреждениями Республики Польша за 9 месяцев 2017 года оформлено 988 231 визу (национальные и шенгенские). В сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество выданных виз осталось практически неизменной, однако количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройства, обучения, воссоединения с семьей) в 2017 году увеличилось в 1,5 раза.