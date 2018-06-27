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Польша использует украинских заробитчан, чтобы не принимать беженцев, - Дещица

Польское руководство несправедливо использует проблему украинских мигрантов во время дискуссии с Европейской Комиссией, чтобы не принимать беженцев из других стран

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время дискуссии "Украино-польский диалог: трудности и перспективы" на Международном Форуме Via Carpatia, передает Еспресо.TV.

Одна из проблемы украинско-польских отношений - это замена понятия заробитчане на трудовые беженцы. С польской стороны и премьер-министр, и народные депутаты называют беженцами сотни тысяч украинцев, которые приехали в Польшу работать, учиться и творчески развиваться.

Андрей Дещица отметил, что лично имел переговоры по этому вопросу с бывшим премьером Польши Беатой Шидло несколько лет назад.

"Должен признать, что определенный прогресс в сознании польских политиков относительно этой темы состоялся. И буквально вчера я был в Варшаве, когда премьер Польши пан Матеуш Моравецький, говоря о миграционном кризисе, заявил, что есть несколько сот украинцев с Востока. Подчеркиваю: несколько сот! Дословно он сказал "hopeless and homeless" (сирые и бездомные, - прим.). На самом деле согласно статистическим данным это 860 украинцев, которые получили статус беженца в Польше. Но не забывайте, они несправедливо используют эту проблематику во время дискуссии с Европейской Комиссией, чтобы не принимать беженцев из других стран", - добавил посол.

По его мнению, все больше и больше политиков говорит, что эти украинцы являются спасительным кругом для польской экономики. И этот факт признают как на высоком политическом уровне, так и на уровне бизнес-сред.

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