Установлена связь русской шпионки Бутиной с окружением Трампа

4 августа, 2018, 09:03

Официальный отчет, переданный профильному комитету Сената США, свидетельствует о том, что россиянка Мария Бутина, которую подозревают в шпионской деятельности, имела прямые контакты с высокопоставленным представителем президентской кампании Дональда Трампа

Об этом сообщила в пятницу The Washington Post.

"Мария Бутина, российская активистка в области прав на владение оружием, которой в прошлом месяце были выдвинуты обвинения как незарегистрированному агенту Кремля (в лоббистской деятельности, – ред.), за несколько недель до выборов в 2016 году находилась в контакте с бывшим помощником кампании Трампа, который должен был войти в президентскую переходную команду", - пишет издание со ссылкой на документы, предоставленные Комитету Сената США по вопросам разведки.

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Это свидетельствует о том, что Бутина была более приближена к окружению президента Трампа, чем считалось ранее, уточняется в публикации.

В документах говорится о контактах Марии Бутиной с Джорджем Гордоном, который в течение шести месяцев занимал пост директора национальной кампании Трампа. Ему также была предложена возможность продолжить выполнять эти функции в так называемой переходной команде президента – после выборов (в ноябре 2016 года) до инаугурации (в январе 2017 года).

В сентябре и октябре 2016 года Бутина и Гордон обменялись несколькими письмами по электронной почте, после чего Гордон получил приглашение посетить концерт рок-группы Styx в Вашингтоне. Со своей стороны, он пригласил Бутину посетить его вечеринку в честь дня рождения в конце октября.

Напомним, американские прокуроры обвиняют Марию Бутину в попытке проникнуть в политическую систему США под руководством высокопоставленного российского чиновника. Это происходило одновременно с попытками Москвы вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки.