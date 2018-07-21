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Арестованная в США российская шпионка Бутина принимала участие в оккупации Крыма

Гражданка России Мария Бутина, которая была задержана в столице США Вашингтоне по подозрению в работе агентом на Москву, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году а потом активно включилась в проект "Новороссия"

Об этом говорится в материале аналитика Вадима Лабаса на Enigma. По его словам, еще в 2009-м Бутина посещала всероссийский фестиваль "Селигер", на котором готовили "сепаратистских лидеров" в Украине и где впервые появился флаг "ДНР".

"Уже через год Мария создает организацию "Общественная безопасность и порядок" и активно участвует в оружейном жизни РФ. В 2011-м на базе своей общественной организации Мария создает движение "Право на оружие", который в скором времени становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время "Право на оружие" становится политическим проектом", – рассказал Лабаса.

После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект "Новороссия" – использовала свое влияние среди определенных слоев населения и призвала к поддержке террористов на востоке Украины. "После окончательного разгрома проекта "Новороссии" Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина (находится под санкциями США), который в это время становится почетным членом организации "Право на оружие". И уже в начале 2016 года ее посылают в США влиять на политические круги", – рассказал аналитик. Также Бутина является почетным членом "Всеукраинской ассоциации владельцев оружия" (ВАВО). Напомним, в Вашингтоне задержали гражданку России по подозрению в "проникновении в американскую политическую организацию".

Москва 18 июля осудила арест Бутиной и заявила, что он направлен на подрыв саммита между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Хельсинки. Представитель российского МИДА Украины Мария Захарова заявила, что обвинения являются безпочвенными и возникли в результате "руссофобной истерии" в Вашингтоне. Большое жюри в США 17 июля усилило уголовные обвинения в отношении женщины, которая подозревается в действиях "иностранным агентом" в пользу России. Марию Бутину, которая является основательницей российской группы в защиту свободного владения оружием, называют сговорщицей и действующим агентом российского правительства.

Также Бутина является почетным членом "Всеукраинской ассоциации владельцев оружия" (ВАВО).

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