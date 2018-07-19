В США арестовали подозреваемую в шпионаже россиянку
19 июля, 2018, 13:14
В Соединенных Штатах Америки суд принял решение арестовать на время судебного разбирательства россиянку Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже в пользу Кремля
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение приняли из-за риска побега Бутиной кв Россию. Сама женщина отрицает свою вину.
Во время слушания дела в окружном суде штата округа Колумбия прокуроры показали фото Бутиной. На нем зафиксирована ее встреча в ресторане Вашингтона с якобы российским агентом разведки.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержали гражданку России по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию.
Гражданку России Марию Бутину в США обвинили в заговоре с целью работы агенткой России без согласования этого с американским генпрокурором
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