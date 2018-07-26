Секс, оружие и влиятельные друзья. За что ФБР задержало россиянку Марию Бутину

26 июля, 2018, 13:33

Максим Викулов

На минувшей неделе в Соединенных Штатах общественность узнала о существовании очередной российской агентессы влияния - Марии Бутовой, у которой есть все шансы затмить историю предыдущей "Мата Хари" - Анны Чапман

15 июля ФБР США задержало 29-летнюю гражданку России Марию Бутину, которая в течение трех последних лет жила в Вашингтоне по студенческой визе, изучая международное право в университете американской столицы и – по совместительству – развернула нешуточную публичную активность, агитируя за свободное обращение огнестрельного оружия и устанавливая многочисленные контакты с американскими политическими и общественными деятелями. Широкой общественности об аресте стало известно на следующий день – как раз тогда, когда президент Дональд Трамп в столице Финляндии любезно общался с российским руководителем Владимиром Путиным.

Бутиной предъявили два обвинения: в сговоре с целью иностранной деятельности на территории США и в осуществлении деятельности иностранного агента без соответствующей регистрации в Министерстве юстиции. Первое предусматривает штраф до 250 тысяч долларов или тюремное заключение на срок до 5 лет, за второе же "светит" десять лет лишения свободы.

18 июля суд отказался освободить Бутину под залог: на время судебного разбирательства женщина будет находиться под стражей.

От Барнаула до Вашингтона

Мария Бутина родилась и выросла в далеком Барнауле, в семье предпринимателя. Владела семью мебельными магазинами. В 22 года продала бизнес и переехала в Москву, где развернула активную деятельность, направленную на легализацию владения огнестрельным оружием, создав организацию "Право на оружие". Такая деятельность позволила юной Бутиной завести серьезные связи в среде российского истеблишмента и войти во влиятельные круги.

По информации базирующегося в Риге российского издания Медуза, покровителем "Права на оружие" был Александр Торшин, на тот момент - заместитель председателя Совета Федерации (верхней палаты российского парламента), а последние три года - заместитель главы Центробанка РФ. Торшин был активным сторонником расширения прав на владение короткоствольным оружием и одобрял большинство инициатив Бутиной.

Среди влиятельных политиков, которые поддерживали деятельность организации, издание называет руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, актера Ивана Охлобыстина и оппозиционного на тот момент депутата Госдумы Илью Пономарева.

Вскоре организация Бутиной стала сотрудничать с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA) - крупнейшим американским лоббистом права на ношение огнестрельного оружия, - тесно связанной с американскими право-консервативными политическими кругами. Американские любители оружия в последние годы подвергаются серьезному давлению у себя на родине, поэтому совсем не удивительно, что они стали охотно сотрудничать с единомышленниками – и неважно, что "единомышленники" были из страны, декларирующей враждебность к Соединенным Штатам и американскому образу жизни.

Бутина пытается продвигать политические интересы России в США через контакты с влиятельными республиканцами

В 2015 году Мария Бутина перебралась в американскую столицу – на обучение в магистратуре Вашингтонского университета. Во время обучения женщина продолжила свою публичную деятельность в США, устанавливая все новые и новые контакты с руководителями NRA, а через них – и с политическими лидерами консервативного спектра. В частности, Бутина организовывали многочисленные ужины и другие мероприятия, гостями которых становились отдельные лидеры Республиканской партии.

Особые отношения сложились у Марии Бутиной с политтехнологом Полом Эриксоном – бывшим руководителем президентской избирательной кампании ультраправого политика и публициста Патрика Бьюкенена – откровенного ксенофоба, который восхищается Россией в целом и Путиным в частности. С Эриксоном Бутина познакомилась в 2013 году во время поездки политтехнолога в Москву, а после переезда девушки в Штаты ее отношения с Эриксоном стали постоянными. Вскоре 29-летняя Бутина и 56-летний политтехнолог начали жить вместе.

Пол Эриксон, республиканский политтехнолог и главный контакт Марии Бутиной

Издание The Daily Beast пишет, что в 2016 году Эриксон и Бутина даже открыли общий бизнес в Южной Дакоте, но вид деятельности компании неясен. ФБР уверено: именно этот американец и знакомил Бутину с представителями американского политического истеблишмента.

Тот же The Daily Beast рассказывает о костюмированной вечеринке в честь дня рождения Бутиной, организованную в Café Deluxe рядом с Американским университетом, на которую пришли сотрудники предвыборной кампании Трампа.

Гости вечеринки рассказали журналисту, что Бутина была в костюме императрицы Александры Федоровны, а Пол Эриксон - в костюме Распутина, водка лилась рекой по ледяной скульптуре с изображением серпа и молота. Эриксон рассказывал гостям, что его взяли в переходную команду Трампа (событие произошло 12 ноября 2016 года – через несколько дней после победы Дональда Трампа на выборах), а Бутина хвасталась, что помогала представителям кампании Трампа в коммуникациях с Россией.

Среди известных республиканцев, посещавших приемы Бутиной – бывший конгрессмен от Пенсильвании Рик Санторум (который пробовал номинироваться кандидатом в президенты от республиканцев во время гонки 2012 года) и нынешний губернатор штата Висконсин Скотт Уокер.

Время обучения Бутиной совпало с избирательной кампанией-2016, и россиянка использовала этот время более продуктивно. В июле 2015 года Мария Бутина приняла участие в предвыборном ралли Дональда Трампа в Лас-Вегасе, на котором едва ли не впервые публично спросила будущего президента о его стратегии отношений с Россией. В ответ Трамп заявил, что надеется "найти общий язык" с президентом РФ Владимиром Путиным и считает санкции крайней мерой.

В том же 2015-м Бутина опубликовала статью в консервативном журнале National Interest, выразив мнение, что только новый президент-республиканец способен наладить отношения между Москвой и Вашингтоном.

В феврале 2017 года российская делегация во главе с Александром Торшиным прибыла в Вашингтон на ежегодный Молитвенный завтрак. По данным обвинительного заключения американского Минюста, "бойфренд" Бутиной Пол Эриксон пробовал устроить отдельную встречу Торшина с Трампом. Кроме того, четыре часа действующие и бывшие российские чиновники обедали с двумя республиканскими конгрессменами, издателем консервативного журнала, давним консультантом Республиканской партии и близким другом старшего стратегического руководителя Белого дома Стива Беннона.

Бутина и Торшин на Молитвенном завтраке в Вашингтоне

Активность Марии Бутиной еще с 2016 года привлекла внимание ФБР, которое установило наблюдение за излишне активной русской. Когда федералам стало известно о намерении Марии Бутиной покинуть вашингтонскую квартиру 31 июля (о чем свидетельствовали непролонгированный договор аренды и упаковка домашних вещей), и переехать вероятно в Южную Дакоту, что затрудняло бы наблюдение за ней, было принято решение о задержании Бутиной.

Ей инкриминируют не шпионаж – ведь формальная цель Бутиной состояла не в краже государственных или военных тайн, а в осуществлении скрытой от американской власти агентской деятельности. Минюст США считает, что 29-летняя женщина работала над созданием "обратного канала" коммуникаций с американскими политиками для продвижения повестки дня Российской Федерации" с 2015 года и продолжала это делать по крайней мере до февраля 2017 года.

По данным следствия, Мария Бутина получала многочисленные указания от своих российских кураторов - прежде всего, от Александра Торшина, - а также от представителей российской разведки. Правоохранители считают, что связь с Эриксоном была для Бутиной лишь средством установления контактов и проникновения в американский истеблишмент. В материалах, изъятых ФБР, Мария жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве". Кроме того, в прокуратуре отметили, что Бутина минимум один раз предложила заняться сексом другому человеку в обмен на место в лоббистской организации.

Объяснения адвоката

Роберт Дрисколл, адвокат, который представляет Бутину, рассказал изданию Time, что его клиентка не виновата и сотрудничает с "различными государственными учреждениями в течение нескольких месяцев". Он добавил, что Бутина добровольно предстала "несколько месяцев назад" перед Специальным комитетом Сената по разведке, где "свидетельствовала 8 часов и предоставила тысячи документов".

Если верить адвокату, Бутина была готова сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, но тот не изъявил желания этим воспользоваться.

По его мнению, нет признаков того, что Бутина пытается повлиять на политику или закон в Соединенных Штатах, кроме “содействия лучшей взаимосвязи между двумя народами".

Тем временем журналисты Washington Post, которые присутствовали на заседании в Сенате, отмечают, что Бутина на нем молчала и лишь назвала свое имя.

Как отреагировала Россия

В российском МИДе уже заявили, что арест Бутиной - это попытка обнулить результаты саммита Россия-США в Хельсинки, где 16 июля встретились президенты обеих стран.

"Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся при участии президентов России и США", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала обвинения в адрес Бутиной "смешными" и "абсолютно притянутыми за уши".

"Складывается впечатление, что ФБР, вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, просто выполняет откровенный политический заказ. Выходит оно, как мы понимаем, из тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Российский сенатор Константин Косачев, комментируя сообщения об аресте Бутиной, отметил, что "антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами".

В свою очередь отец россиянки Валерий Бутин заявил: "Я уверен, что она никакими подобными делами не занималась и не занимается, и уверен в этом более чем на 100%. Это психопатия. Охота на ведьм".

Бутина и российская агрессия в Украине

Отличилась Мария Бутина и во время развязанной Кремлем агрессии против нашего государства. Существует по крайней мере одно видео выступления на митинге 11 июня 2014 года, на котором Бутина поддерживает аннексию Крыма и призывает российских наемников к участию в вооруженной агрессии РФ на востоке Украины.