Назван ТОП-10 специальностей с самым высоким проходным баллом

4 августа, 2018, 20:02

Министерство образования и науки опубликовало список ТОП-специальностей 2018 года с самым большим проходным баллом

Речь идет о вступлении с широким конкурсом на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления), информирует пресс-служба МОН.

Таким образом, в ТОП-специальности с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".

Также в этом перечне ряд специализаций "Филологии" - китайский, шведский, японский и другие языки. На указанные специальности нужно было набрать более 185 баллов, отмечают в МОН.

С перечнем ТОП-специальностей с проходным баллом можно ознакомиться на официальном сайте Минобразования.

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"В прошлом году самый большой проходной балл был на "Стоматологию" - почти 197. В лидерах также был ряд международных специальностей "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филологии". В этом году мы видим определенные изменения, но они незначительные - в лидерах в основном остаются те же специальности. Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в ТОП-специальности вошла "Журналистика", на которую был отменен творческий конкурс. То есть вступление происходил по сертификатам ВНО, что обеспечило прирост конкурсного балла по этой специальности", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

В МОН напоминают, что 1 августа почти 59 тыс. поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет.

Чтобы получить место государственного или регионального заказа, им нужно выполнить требования к зачислению до 18.00 часов 6 августа.