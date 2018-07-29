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Рынок труда нуждается лишь в 40% выпускников с высшим образованием, - Минобразования

Украинскому рынку труда нужны лишь 40% работников с высшим образованием. Большинство вакансий требуют уровня высококвалифицированных выпускников профессионально-технических училищу

Об этом по итогам вступительной кампании 2018 года советник министра образования Иванна Коберник заявила в эфире Еспресо.TV.

"76% выпускников подали заявления в ВУЗы. Хотя, если мы говорим о потребностях рынка труда, то это обратная ситуация. На самом деле, потребность рынка труда: 40% специальностей с высшим образованием и 60% специальностей, которые требуют профессионального или профессионально-технического образования", - пояснила советник министра.

По ее словам, с этим "нужно работать", то есть родители должны объяснять своим детям все недостатки и преимущества как высшего, так и профессионально-технического образования. В частности, делать акцент на факторе оплаты труда, размер которой является достаточно высоким среди многих рабочих специальностей.

Например, добавила Коберник, сейчас в Украине есть чрезвычайная потребность в специалистах с современного сантехнического оборудования:

"Это один из крупнейших запросов и спросов на рынке труда. Потому что строятся огромные офисные центры, новые постройки. Монтажник сантехнических систем - это сложная профессия, которая требует знаний в т.ч. и материаловедения, и физических процессов. Чтобы смонтировать большую систему отопления, водоснабжения".

В свою очередь, отметила Коберник, Министерство образования активно реформирует систему ПТУ "по тому же принципу, по которому реформируется и украинская школа".

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