Минобразования назвало 10 специальностей, где больше бюджетных мест
12 июля, 2018, 21:18
Министерство образования и науки опубликовало список 10 специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее количество бюджетных мест для поступающих вузы
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.
Больше всего выделили на направление подготовки "Среднее образование" (по всем предметам) — 7 475 мест и "Медицина" — 4 507.
Также в топ-10 вошли такие направления подготовки: "Компьютерные науки", "Правоведение", "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", "Строительство и гражданская инженерия", "Филология", "Отраслевое машиностроение", "Компьютерная инженерия", "Правоохранительная деятельность".
- По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, во вступительной кампании 2018-го будет 6 основных новаций.
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