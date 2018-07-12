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Минобразования назвало 10 специальностей, где больше бюджетных мест

Министерство образования и науки опубликовало список 10 специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее количество бюджетных мест для поступающих вузы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Больше всего выделили на направление подготовки "Среднее образование" (по всем предметам) — 7 475 мест и "Медицина" — 4 507.

Также в топ-10 вошли такие направления подготовки: "Компьютерные науки", "Правоведение", "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", "Строительство и гражданская инженерия", "Филология", "Отраслевое машиностроение", "Компьютерная инженерия", "Правоохранительная деятельность".

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