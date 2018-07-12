Минобразования назвало 10 специальностей, где больше бюджетных мест

12 июля, 2018, 21:18

Министерство образования и науки опубликовало список 10 специальностей, на которые в 2018 году выделили наибольшее количество бюджетных мест для поступающих вузы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Больше всего выделили на направление подготовки "Среднее образование" (по всем предметам) — 7 475 мест и "Медицина" — 4 507.

Также в топ-10 вошли такие направления подготовки: "Компьютерные науки", "Правоведение", "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", "Строительство и гражданская инженерия", "Филология", "Отраслевое машиностроение", "Компьютерная инженерия", "Правоохранительная деятельность".