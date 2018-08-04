На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил молодых супругов

4 августа, 2018, 11:55

В пгт. Чаплинка Херсонской области военный комиссар в состоянии алкогольного опьянения наехал на молодых супругов. Мужчина и женщина погибли на месте, сиротами остались двое несовершеннолетних детей

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем "ВАЗ-2106" совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей", - написала Сарган.

По ее словам, виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

"Военная прокуратура Южного региона Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - написала Сарган.