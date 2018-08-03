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Уволенного Жебривским после сообщения о контрабанде голову ВЦА Зайцевого восстановили в должности


фото: novosti.dn
Новый глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць восстановил в должности председателя ВЦА Зайцевого Владимира Веселкина, которого уволил предыдущий глава Донетчины Павел Жебривский

Об этом сам Веселкин сообщил в Facebook.

"Недавно мне позвонил глава Донецкой ОГА Александр Иванович Куц, и сообщил, что он отменил распоряжение П. И. Жебривского о моем увольнении. Я его поблагодарил. Будем уже вместе укреплять государственную власть на нашем уровне ради улучшения качества жизни жителей нашего многострадального поселка", - написал Веселкин.

Председатель ВГА Майорска также отметил, что давно сотрудничает с Куцем, а сотрудничество с Жебривским у него было хуже.

"Моб. номер телефона Александра Ивановича у меня есть еще с тех пор, как он стал главой СБУ в АТО. Жебривского номера у меня не было никогда. Вот такое у нас было сотрудничество!" - добавил Веселкина.

  • Напомним, 7 июня Владимира Веселкина уволили с должности председателя Военно-гражданской администрации прифронтового Зайцева.
  • Из-за акции местных жителей в поддержку уволенного Веселкина пришлось перекрывать КПВВ "Майорское".
  • 24 февраля Веселкин выложил видео, в котором показал, как через гуманитарно-логистический центр на территорию самопровозглашенной "ДНР" попадают украинские товары. На видео он назвал местных чиновников, которые, по его словам, причастны к этой схеме. Среди них - первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский. Впоследствии видео было удалено.

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