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Уволили главу ВГА Зайцевого Владимира Веселкина


фото: gorlovka.today
Владимира Веселкина уволили с должности главы Военно-гражданской администрации прифронтового Зайцевого

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на слова самого Веселкина.

Он отметил, что причиной увольнения является "некачественная организация работы военно-гражданской администрации Зайцево". О своем увольнении чиновник узнал 6 июня.

Также Веселкин добавил, что он не знает, кто станет его наставником.

Известно, что Веселкин критиковал руководство Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечает Громадское, 24 февраля он опубликовал видео, в котором показал, как через гуманитарно-логистический центр на территорию самопровозглашенной "ДНР" попадают украинские товары. На видео он назвал местных чиновников, которые, по его словам, причастны к этой схеме. Среди них - первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский. Впоследствии видео было удалено.

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