КПП "Майорское" перекрыли: местные протестуют против увольнения председателя ВГА Зайцева

8 июня, 2018, 16:18

Контрольно-пропускной пункт "Майорськ" закрыли на въезд и выезд из-за акции местныхжителей в поддержку уволенного председателя военно-гражданской администрации Зайцева Владимира Веселкина

Об этом сообщает "Громадське".

Местные рассказывают, что нет причин снимать Веселкина с должности, потому что "он выполняет свои обязанности добросовестно". Его увольнение связывают с борьбой с коррупцией и обнародованием информации о незаконной вырубке леса и махинациях с перевозками через КПВВ "Майорск".

Люди скандируют "Верните нам Веселкина, Жебривскому позор!". На акции присутствовали жители поселков, которые подчиняются Зайцевской ВГА - Жованки, Бахмутки, Майорска и Зайцева. Они требуют вернуть Веселкина на должность.

Жители хотели перекрыть КПВВ и устроить пикет, но полиция запретила, поскольку такая акция невозможна без согласования с областной администрацией.

Сейчас контрольно-пропускной пункт "Майорск" закрыт на въезд и выезд, введен "красный режим". В полиции сообщают, что КПВВ закрыт решением командования Операции объединенных сил, потому что есть опасность обстрела.