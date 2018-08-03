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"Динамо" - "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве "Динамо" играет против "Шахтера" в чемпионате Украины

Чемпионат Украины. 3-й тур

"Динамо" - "Шахтер"

3 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 19:00

Прямая трансляция на телеканале "2+2"

 

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