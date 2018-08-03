"Динамо" - "Шахтер": где смотреть матч чемпионата Украины
3 августа, 2018, 10:18
Сегодня в Киеве "Динамо" играет против "Шахтера" в чемпионате Украины
Чемпионат Украины. 3-й тур
"Динамо" - "Шахтер"
3 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 19:00
Прямая трансляция на телеканале "2+2"
- Фаны "Динамо" во время матча против "Шахтера" устроят флеш-моб с туалетной бумагой в знак протеста против действий Федерации футбола Украины.
- Киевский клуб накануне подписал контракт с бразильским полузащитником Витором Буэно.
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21 июля в Одессе, в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.
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