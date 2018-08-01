На матче "Динамо" - "Шахтер" фаны обещают флеш-моб с туалетной бумагой
Об этом сообщает сообщество UkrBall в Facebook.
Ультрас "Динамо" обвиняют ФФУ в пренебрежении регламентом и посвятили самым грубым нарушением видеоролик. Флеш-мобом фаны хотят показать, что федерация во главе с президентом Андреем Павелко относится к регламенту, как к туалетной бумаге.
В частности, недовольство болельщиков "Динамо" вызвало наказания клуба за поведение фанатов, из-за которого киевляне проводили стартовый матч чемпионата Украины при пустых трибунах. А также недостаточно строгая дисквалификация футболиста "Шахтера" Исмаили, который получил два матча наказания, вместо трех, и сможет сыграть в чемпионате Украины против "Динамо".
- Сегодня футболисты "Динамо" в видеообращении призвали поддержать команду в матче против "Шахтера".
- "Динамо" и "Шахтер" встретятся 3 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины.
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21 июля в Одессе, в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.
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