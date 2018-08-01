На матче "Динамо" - "Шахтер" фаны обещают флеш-моб с туалетной бумагой

1 августа, 2018, 13:55

Болельщики "Динамо" на матче с "Шахтером" организуют акцию в знак протеста против действий Федерации футбола Украины

Об этом сообщает сообщество UkrBall в Facebook.

Ультрас "Динамо" обвиняют ФФУ в пренебрежении регламентом и посвятили самым грубым нарушением видеоролик. Флеш-мобом фаны хотят показать, что федерация во главе с президентом Андреем Павелко относится к регламенту, как к туалетной бумаге.

В частности, недовольство болельщиков "Динамо" вызвало наказания клуба за поведение фанатов, из-за которого киевляне проводили стартовый матч чемпионата Украины при пустых трибунах. А также недостаточно строгая дисквалификация футболиста "Шахтера" Исмаили, который получил два матча наказания, вместо трех, и сможет сыграть в чемпионате Украины против "Динамо".