 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На матче "Динамо" - "Шахтер" фаны обещают флеш-моб с туалетной бумагой


фото: sector.depo.ua
Болельщики "Динамо" на матче с "Шахтером" организуют акцию в знак протеста против действий Федерации футбола Украины

Об этом сообщает сообщество UkrBall в Facebook.

Ультрас "Динамо" обвиняют ФФУ в пренебрежении регламентом и посвятили самым грубым нарушением видеоролик. Флеш-мобом фаны хотят показать, что федерация во главе с президентом Андреем Павелко относится к регламенту, как к туалетной бумаге.

В частности, недовольство болельщиков "Динамо" вызвало наказания клуба за поведение фанатов, из-за которого киевляне проводили стартовый матч чемпионата Украины при пустых трибунах. А также недостаточно строгая дисквалификация футболиста "Шахтера" Исмаили, который получил два матча наказания, вместо трех, и сможет сыграть в чемпионате Украины против "Динамо".

  • Сегодня футболисты "Динамо" в видеообращении призвали поддержать команду в матче против "Шахтера".
  • "Динамо" и "Шахтер" встретятся 3 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины.

  • 21 июля в Одессе, в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" со счетом 1:0.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать