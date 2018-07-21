"Динамо" победило "Шахтер" в Суперкубке Украины
21 июля, 2018, 23:06
Киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины
"Шахтер" - "Динамо" 0:1
Гол: Буяльский, 18
Победный гол "Динамо" забило в результате ошибки голкипера "Шахтера" Андрея Пятова. После неудачной передачи Ярослава Ракицкого на вратаря мяч перехватил Владимир Шепелев, который отдал передачу на Беньямина Вребича, после чего с передачи Артема Беседина точным ударом отличился Виталий Буяльский.
Матч завершился сутолокой, после которой с поля были удалены динамовец Никита Бурда и горняк Исмаили.
"Динамо" победило 1:0 и завоевало Суперкубок Украины.
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