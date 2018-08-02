Бразилец Витор Буэно перешел в "Динамо"

2 августа, 2018, 13:46

"Динамо" арендовало у "Сантоса" бразильского атакующего полузащитника Витора Буэно

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Буэно будет выступать за "Динамо" в течение ближайших двух сезонов. Бразилец будет играть в киевском клубе под номером 20.

23-летний хавбек начал заниматься футболом в клубе "Монте Азул", с которого в 2011 году перешел в "Байи". В 2013 году он присоединился к "Ботафогу", где играл за молодежную команду до 20 лет.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 года за "Ботафогу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". В целом за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 гола.

26 мая 2015 года Буэно был отдан в аренду в "Сантос" - трехкратного обладателя Кубка Либертадорес и восьмикратного чемпиона Бразилии. Он дебютировал за клуб в матче бразильской Серии А 17 сентября 2015 года в матче против "Атлетико Минейро". 18 мая 2016 года подписал полноценный контракт с "Сантосом" до 2020 года. Того же сезона Буэно стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.

1 июля 2017 года получил травму колена в игре с "Атлетико Гояниенсе" и остался вне игры на 8 месяцев. Буэно вернулся на поле 14 февраля 2018 года, сыграв последние 10 минут в домашней игре против "Сан-Каэтано". В целом в этом году он отыграл за "Сантос" 9 матчей.