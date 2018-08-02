Ребров может заменить Хацкевича в "Динамо", - СМИ

2 августа, 2018, 11:38

Сергей Ребров может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера "Динамо"

Об этом сообщает UA-Футбол.

Несмотря на то, что Хацкевич получил кредит доверия от президента клуба Игоря Суркиса на новый чемпионат после неудачного прошлого сезона, должность ему не гарантирована. Как стало известно из информированных источников в динамовском клубе, Суркис готов терпеть белорусского специалиста во главе "Динамо" до первого серьезного провала. Кроме того, динамовский президент уже определился с будущим тренером команды. Им может стать Сергей Ребров.

Он после отставки из "Аль-Ахли" планировал сделать небольшую паузу в своей тренерской карьере, связанную с рождением ребенка, а потом снова вернутся к работе. Тем более, что, по словам его агента Шандора Варга, предложений у Реброва хватало. Однако оперативно трудоустроиться у Реброва не получилось.

Суркис планировал сделать Реброва своим советником, однако бывший динамовский тренер от такого предложения отказался. Тогда президент "Динамо" решил - если Хацкевич и его тренерский штаб не справятся с турнирными задачами, нового тренера для «Динамо» долго искать не придется.

Сергей Ребров тренировал "Динамо" с 2014 до 2017 года, дважды привел киевлян к золотым медалям в чемпионате Украины и после длительного перерыва вернул команду в плей-офф Лиги чемпионов.

В апреле украинского тренера уволили с "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.