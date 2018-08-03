Facebook запустил курсы для обучения подростков цифровой грамотности
Об этом пишет EnGadget.
Проект создали вместе с учеными из Центра исследования интернета при Гарвардском университете и состоит из 18 уроков.
Занятия длятся от 30 до 120 минут и подходят для формальной и неформальной форм обучения. Пока "Библиотека цифровой грамотности" доступна только на английском языке, однако в будущем Facebook обещает перевести ее еще на 45 языков.
Материалы разбиты на несколько возрастных групп и состоят из пяти основных модулей: конфиденциальность и репутация, исследования идентичности, формирование позитивной репутации, безопасность и правила общения в соцсетях.
"Интернет используют более 830 млн молодых людей, поэтому обучение цифровой грамотности - необходимость. Мы видели, что может случиться, когда подростки недостаточно образованы в сфере безопасности и защиты личных данных - такие пользователи крайне восприимчивы к мошенническим схемам, пропаганде и фейковым новостям. Они рискуют своими личными данными, используя опасные приложения, и становятся зависимыми от социальных сетей ".
Курсы будут доступны в центре безопасности и на ресурсной платформе цифровых ресурсов Беркмана Клейна. Компания также работает над адаптацией уроков и созданием новых.
Facebook не впервые предлагает образовательные ресурсы, предназначенные для молодежи. Недавно компания также запустила свой молодежный портал, который предоставляет учебные материалы непосредственно подросткам.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британо-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- 2 мая политико-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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