Facebook запустил курсы для обучения подростков цифровой грамотности

3 августа, 2018, 18:14

Facebook запустил "библиотеку цифровой грамотности" - серию уроков, которые должны помочь научить подростков быть более внимательными, когда они используют различные сервисы и приложения в интернете

Об этом пишет EnGadget.

Проект создали вместе с учеными из Центра исследования интернета при Гарвардском университете и состоит из 18 уроков.

Занятия длятся от 30 до 120 минут и подходят для формальной и неформальной форм обучения. Пока "Библиотека цифровой грамотности" доступна только на английском языке, однако в будущем Facebook обещает перевести ее еще на 45 языков.

Материалы разбиты на несколько возрастных групп и состоят из пяти основных модулей: конфиденциальность и репутация, исследования идентичности, формирование позитивной репутации, безопасность и правила общения в соцсетях.

"Интернет используют более 830 млн молодых людей, поэтому обучение цифровой грамотности - необходимость. Мы видели, что может случиться, когда подростки недостаточно образованы в сфере безопасности и защиты личных данных - такие пользователи крайне восприимчивы к мошенническим схемам, пропаганде и фейковым новостям. Они рискуют своими личными данными, используя опасные приложения, и становятся зависимыми от социальных сетей ".

Курсы будут доступны в центре безопасности и на ресурсной платформе цифровых ресурсов Беркмана Клейна. Компания также работает над адаптацией уроков и созданием новых.

Facebook не впервые предлагает образовательные ресурсы, предназначенные для молодежи. Недавно компания также запустила свой молодежный портал, который предоставляет учебные материалы непосредственно подросткам.

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