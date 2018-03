Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием

23 марта, 2018, 10:33

Ульяна Букатюк

Утечка персональных данных более 50 млн пользователей соцсети, через которые оказывали влияние на выборы в США и Brexit. Как так произошло и чем это может обернуться для Facebook и мира

Из-за скандала с утечкой информации о пользователях компания уже потеряла 10% своей рыночной стоимости на этой неделе, или более 45 миллиардов долларов, пишет CNN. Причастных к скандалу включительно с основателем Facebook Марка Цукерберга уже вызывали на допросы. Что произошло и чего ожидать в дальнейшем от крупнейшей мировой соцсети.

Лайки и данные все расскажут

Недавно The New York Times и The Guardian опубликовали серию расследований о компании Cambridge Analytica. В них говорится о персональных данных 50 млн американцев, которые компания получила через Facebook, чтобы потом продавать им таргетированную политическую рекламу.

Оба журналистские расследования опираются на показания бывшего сотрудника Cambridge Analytica, специалиста по анализу данных Кристофера Вайли. А до этого тему вероятного влияния на выборы в США и референум в Британии благодаря технологии таргетированной рекламы в Facebook поднимали журналисты швейцарского Das Magazin.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайли

Началось все с безопасного на вид психологического приложении-теста, размещенного в Facebook в 2015 году. Его разработчиком был сотрудник Кембриджского университета Александер Коган. Что интересно, ученый имеет российское происхождение и является действующим доцентом Санкт-Петербургского университета. Еще более интересно, что он получал гранты от российского правительства на изучение поведения пользователей в сети.

Официально тест в сети размещали исключительно “для научных целей”, поэтому в Facebook это позволили. Ученые пытались исследовать психологические портреты пользователей на основе их лайков.

Начальная идея принадлежит Михаилу Козинскому, пишет Das Magazin. Она основана на так называемом методе океана (от англ. OCEAN - анаграмма). Еще в 80-е психологи доказали, что сложить портрет человека можно, определив всего 5 характеристик: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм. Проблемой было эти данные собрать, но соцсети позволили ее решить.

В 2012 году поляк по происхождению Козинский доказал, что анализу 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи человека (с 95% вероятностью), его гомосексуальность (88%) и приверженность к Демократической или Республиканской партии США (85%).

После 70 проанализированных лайков система будет знать о вас больше друга, а после 150 - больше родителей.

Козинский утверждает, что Коган обращался к нему с предложением использовать технологию для исследований компании SCL (Cambridge Analytica является дочерней компанией), однако тот отказал. И все же его методологию использовали в большой политической игре.

Психологический тест и большая политика

Коган разместил тест в Facebook, предлагая респондентам за ответы на вопросы небольшое денежное вознаграждение. В общем информацию о себе во время прохождения теста раскрыли около 270 тыс. пользователей (в основном американцев).

Откуда же цифра в 50 млн, спросите вы? Дело в том, что для авторизации в приложении использовался аккаунт в Facebook.

Позволяя обработку персональных данных, человек также “предоставлял” доступ к информации друзей в соцсети. Вот и насобиралось около 50 млн.

Потом эти данные попали в руки Cambridge Analytica, которая занимается воздействием на поведение пользователей в социальных сетях. Интересно, что компания создана в 2013 году с участием семьи Мерсер, главных доноров предвыборного штаба Дональда Трампа, а вице-президентом компании является Стивен Беннон — бывший советник Трампа. К тому же, в свое время Беннон был редактором Breitbart News - британского издания, которое продвигало еще не слишком популярную в то время идею Brexit.

Стивен Беннон - бывший советник Трампа и вице-президент Cambridge Analytica

Узнав об утечке данных, Facebook требует удалить приложение и уничтожить всю информацию о пользователях. Договоренности с Коганом и СА будто-то удалось достичь, но недавно оказалось, что собранные данные о пользователях до сих пор существуют. Журналисты обвиняют Facebook в пренебрежении должным защитой персональных данных пользователей, а Вайли утверждает, что соцсеть не проверяла их уничтожение.

И именно эти данные вероятно помогли Трампу выиграть выборы в США и спровоцировали британцев проголосовать за выход из ЕС. Ведь на основе информации, которая есть, пользователям Facebook “подбрасывали” нацеленную политическую рекламу, которая убеждала в правильности их выбора.

“Психологическое таргетирование, подобное тому, которое используют в СА, повышает количество кликов на рекламу в Facebook на 60%”, - пояснил Козинский Das Magazin.

Вероятность того, что после просмотра персонализированной рекламы люди перейдут к действиям (купят ту или иную вещь или проголосуют за нужного кандидата) возрастает на 1400%.

Журналисты британского телеканала Channel 4 решили доказать, что СА заинтересована не просто рекламой в сети, а прежде всего оказывает влияние на политический выбор юзеров. Для этого они организовали встречу представителей СА с “подсадным” политиком со Шри-Ланки, который хочет с помощью влияния в Facebook прийти к власти.

Убеждая в своей надежности, политтехнологи хвастались предварительным “политическими достижениями”, тем самым предоставив информацию о влиянии на выборы в других странах (например, в Кении).

Компания не гнушалась и черным пиаром для дискредитации оппонентов, без Украины не обошлось. Директор Cambridge Analytica Александер Никс во время подставных переговоров рассказывал о тактике "глубокого копания" под кандидата, когда к дому оппонента или кандидата подсылают "украинских девушек..., которые очень хороши".

Интересно, что свои услуги компания Cambridge Analytica предлагала также российскому нефтяному гиганту "Лукойл". В презентации “Лукойла” также есть перечень предыдущих “успехов”.

Что будет с Фейсбук

В Facebook уверяют, что Коган обманул их, поэтому формально компания не виновата. Однако похоже, что столь масштабная утечка данных просто так для соцсети не пройдет.

Цукерберга “на ковер” уже вызвали в Сенат США и британский парламент. Свое расследование в отношении Facebook намерена провести Европейская комиссия, а Федеральная торговая комиссия США (FTC) уже начала исследования.

И что важно, FTC может повлечь большие финансовые потери Facebook. Ведь компания подписала соглашение с FTC еще в далеком 2011 году, в котором обязалась гарантировать конфиденциальность пользователей. Невнимательность, которую в Facebook допустили в работе с Коганом, может грозить технологическому гиганту огромными штрафами.

За каждый случай несанкционированного использования данных пользователя грозит штраф в $20 тыс. А таких случаев 50 млн.

Это может привести к банкротству Facebook, объясняет управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций PlusOne Максим Саваневский.

Что интересно, Facebook находится в пятерке самых дорогих брендов мира в 2018 году. И в течение года стоимость бренда выросла больше всего среди десяти компаний - аж на 45%.

И репутационных потерь компании не избежать. Из-за скандала Facebook уже потеряла 10% своей рыночной стоимости на этой неделе, а это более 45 миллиардов долларов.

К тому же Цукерберг продал больше акций Facebook в течение последних 3 месяцев, чем любой инсайдер в любой другой компании, пишет CNBC. Он объясняет это плановыми благотворительными целями, однако многие эксперты не верят.

На компанию посыпались первые судебные иски. Пользовательница Facebook из штата Мэриленд подала иск против социальной сети, пишет CNN. Днем ранее инвестор компании Фан Юн подал на Facebook иск от имени других инвесторов. В заявлении говорится о том, что Facebook сделал "ложные заявления" и не предупредил о доступе к информации со стороны посторонних лиц, что повлекло значительное падение цен на акции компании.

Фейсбукгейт

В разгар скандала мир охватил флешмоб #DeleteFacebook (рус. “Удали Фейсбук”). Пользователи удаляют аккаунты из популярной социальной сети или по крайней мере массово закрывают свои данные от рекламодателей и сторонних приложений, где в свое время авторизовались через Facebook.

В мировых СМИ уже есть сотни материалов, как это правильно сделать.

Интересно, что призыв удалить соцсеть одним из первых распространил один из создателей WhatsApp Брайан Эктон. "Время пришло. Удали Фейбук ", - коротко написал он в Twitter.

Напомним, в 2014 году Facebook купила WhatsApp за $16 млрд. В начале 2018 года Эктон покинул соцсеть для работы над новым проектом.

Акция вероятно не приведет к существенному падению аудитории соцсети, но однозначно создает дополнительное репутационное напряжение для компании.

На сегодняшний день соцсетью пользуются 2,13 миллиарда людей в месяц, при этом 1,4 миллиарда заходят на Facebook ежедневно.

Тему о вреде и угрозе социальных сетей на Западе в последнее время обсуждают все чаще. Не обошли ее и на Мировом экономическом форуме в Давосе.

Актер Джим Керри удалил свою страницу в Facebook и продал акции, потому что компания получила выгоду от российского вмешательства в президентские выборы США. Миллиардер Джордж Сорос раскритиковал ИТ-гигантов Google и Facebook, назвав их угрозой демократии.

Постепенно от Facebook-зависимости отходят и мировые СМИ, ведь недавно соцсеть снова изменила алгоритм формирования ленты (теперь отображается больше сообщений людей, а не СМИ), поэтому немало медиакорпораций чувствуют себя обманутыми и ищут другие способы выйти на читателя.

Цукерберг долго отмалчивался и наконец вечером 21 марта прокомментировал ситуацию с утечкой персональных данных:

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги".

Цукерберг пообещал приложить все возможные усилия, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Поэтому теперь в Facebook удалят аппликации, вызывающие подозрения и ограничат доступ для разработчиков приложений. Будет доступным только имя, фото и электронная почта юзера, чтобы получить остальные данные разработчику нужно будет подписывать отдельный контракт с пользователем.

Однако после этого скандала мир никогда не станет таким, как раньше. Вероятно, регуляторы в США и других странах мира начнут жестче отслеживать социальные сети и примут законодательные ограничения, связанные со сбором и использованием персональных данных, а также рекламой в Facebook.

По крайней мере, первые шаги к этому уже есть. 21 марта 2018 Европейская комиссия заявила о планах по введению 3% налога на прибыль (от рекламы, продажи цифровых данных) технологических гигантов вроде Google, Facebook и Amazon, пишет Financial Times.

Компании с оборотом свыше 750 млн евро в год должны платить налог независимо от того, где они физически расположены. Это решение можно считать ответом ЕС в торговой войне с США, однако европарламентарии объясняют это “реформированием международных правил налогообложения цифровых компаний”.