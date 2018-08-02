В МИДе Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщается на сайте правительства.
Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, Венгрия не имеет к этому никакого отношения, сказал он.
Менцер отметил, что, несмотря на "откровенное нападение на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.
"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она лишила, и положит конец их бесправному статусу", - отметил министр.
"Не Венгрия предприняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
- МИД Украины вызвал венгерского дипломата в связи со скандальными заявлениями венгерского премьера. Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, заявил, что на пути стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО будет стоять желание России восстановить старый порядок.
- В правительстве жестко отреагировали на заявление Орбана.
- Как известно, Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.
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