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В Венгрии создадут должность министра развития Закарпатья. Украинский МИД требует объяснений


фото: budapestrivercruises
Венгрия вновь предприняла ряд недружественных шагов в отношении Украины, которые негативно влияют на двусторонние отношения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внешних дел Украины.

В ведомстве рассказали, что 31 июля вызвали к себе временно поверенного в делах Венгрии Ласло Папа. Ему выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов венгерского правительства.

В частности, заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана  относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины являются неприемлемыми и отражают подход к делу России.

Отметим, Орбан накануне выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку к сфере компетенции уполномоченного отнесено часть суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.

  • Как известно, Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.
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