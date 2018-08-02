В Венгрии создадут должность министра развития Закарпатья. Украинский МИД требует объяснений

2 августа, 2018, 10:54

Венгрия вновь предприняла ряд недружественных шагов в отношении Украины, которые негативно влияют на двусторонние отношения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внешних дел Украины.

В ведомстве рассказали, что 31 июля вызвали к себе временно поверенного в делах Венгрии Ласло Папа. Ему выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов венгерского правительства.

В частности, заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины являются неприемлемыми и отражают подход к делу России.

Отметим, Орбан накануне выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку к сфере компетенции уполномоченного отнесено часть суверенной территории Украины", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины.