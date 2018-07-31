В правительстве жестко отреагировали на заявление Орбана о России и вступлении Украины в НАТО и ЕС

31 июля, 2018, 20:32

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины ошеломляют

Об этом в своем Facebook заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Его "прогнозы" относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, а НАТО, ЕС и, прежде всего, по самой Венгрии. Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как государство, которое является в опасности, если вокруг него нет зон столкновения. Вот здесь только хочется заметить, что при той новой политики, о которой говорит господин Орбан, не выглядит нереалистично, что когда такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не таком далеком прошлом", - написала чиновник.

По ее словам, Орбан забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО.

"Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "к нулю". Однако, такая "слепота" не должна нас огорчать. Мы знаем, что делаем реформы не для Брюсселя или Будапешта, а для себя. Такие заявления, несмотря на ожидания скептиков с запада и врагов с востока, являются для нас только лишней мотивацией работать больше", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Поэтому пока кое-кто, кого просто сейчас на востоке Украины защищают наши мужественные воины, не видит опасности от Москвы и ищет с ней компромисса, мы и дальше будем делать даже невозможное, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира. И еще раз напомню, что лишь сам украинский народ, а не зарубежные политики, будет решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь", - добавила она.

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.