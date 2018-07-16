Венгрия заявляет, что и в дальнейшем будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО
Об этом заявил в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Радио Свобода.
«Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий Венецианской комиссии. Мы продолжаем с ними переговоры, однако ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании – ред.) в соответствие с международными ожиданий», – заявил Сийярто по завершении заседания Совета министров иностранных дел ЕС.
Он выразил надежду, что Украина внесет изменения к языковому пункту в будущем, ибо Будапешт «имеет четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии.
«Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели», – замечает Сийярто.
- Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Енсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
- Впоследствии Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе.
- 13 июля президент Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога на уровне глав внешнеполитических и образовательных ведомств об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве