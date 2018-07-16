Венгрия заявляет, что и в дальнейшем будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО

16 июля, 2018, 20:47

Отсутствие на саммите НАТО заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров Альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев не внес изменения в закон об образовании

Об этом заявил в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Радио Свобода.

«Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий Венецианской комиссии. Мы продолжаем с ними переговоры, однако ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании – ред.) в соответствие с международными ожиданий», – заявил Сийярто по завершении заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Он выразил надежду, что Украина внесет изменения к языковому пункту в будущем, ибо Будапешт «имеет четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии.

«Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели», – замечает Сийярто.