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Венгрия заявляет, что и в дальнейшем будет блокировать заседание комиссии Украина-НАТО

Отсутствие на саммите НАТО заседания комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров Альянса является результатом блокировки Венгрии, поскольку Киев не внес изменения в закон об образовании

Об этом заявил в Брюсселе венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Радио Свобода.

«Мы имеем относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий Венецианской комиссии. Мы продолжаем с ними переговоры, однако ничего не было сделано, имея почти восемь месяцев для того, чтобы привести (закон об образовании – ред.) в соответствие с международными ожиданий», – заявил Сийярто по завершении заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Он выразил надежду, что Украина внесет изменения к языковому пункту в будущем, ибо Будапешт «имеет четкие ожидания, что Украина ответит на требования Венецианской комиссии.

«Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров прошлой недели», – замечает Сийярто.

  • Ранее МИД Венгрии направило письмо генсеку НАТО Енсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса до принятия по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
  • Впоследствии Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе.
  • 13 июля президент Петр Порошенко договорился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о продолжении диалога на уровне глав внешнеполитических и образовательных ведомств об имплементации языковой статьи закона "Об образовании".
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