 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тренер "Реала" удалился из соцсетей из-за поста о Роналду


фото: marca
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги перед стартом нового сезона удалил все аккаунты из соцсетей

Перестали быть доступными профили Лопетеги в Instagram и twitter, сообщает 20minutos.es.

Лопетеги решил убрать аккаунт после публикации в twitter журналистки Марии Тильды, которая обозначила тренера тегом и иронически назвала представителей прессы сложными, за их многочисленные вопросы относительно потери "Реалом" Криштиану Роналду, который летом перешел в "Ювентус". По поводу этого твита с Лопетеги руководство клуба имело разговор, следствием которой и стало исчезновение тренера из соцсетей.

Ранее Лопетеги признавался, что не является активным пользователем соцсетей, но иногда любит выражать там свое мнение. Так, периодически испанский специалист публиковал комментарии в twitter, где его были подписаны 140 тыс. пользователей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

2 августа, 2018 четверг

1 августа, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать