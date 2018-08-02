Тренер "Реала" удалился из соцсетей из-за поста о Роналду
Перестали быть доступными профили Лопетеги в Instagram и twitter, сообщает 20minutos.es.
Лопетеги решил убрать аккаунт после публикации в twitter журналистки Марии Тильды, которая обозначила тренера тегом и иронически назвала представителей прессы сложными, за их многочисленные вопросы относительно потери "Реалом" Криштиану Роналду, который летом перешел в "Ювентус". По поводу этого твита с Лопетеги руководство клуба имело разговор, следствием которой и стало исчезновение тренера из соцсетей.
Ранее Лопетеги признавался, что не является активным пользователем соцсетей, но иногда любит выражать там свое мнение. Так, периодически испанский специалист публиковал комментарии в twitter, где его были подписаны 140 тыс. пользователей.
- Лопетеги возглавил мадридский клуб в июне 2018 года, перед стартом чемпионата мира. Он привез сборную Испании на чемпионат мира, но после объявления о договоренности с "Реалом" был уволен с поста главного тренера.
- "Реал" остался без тренера по окончании прошлого сезона, когда об отставке неожиданно заявил француз Зинедин Зидан.
- 1 августа в составе "Реала" дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин.
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