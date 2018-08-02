Тренер "Реала" удалился из соцсетей из-за поста о Роналду

2 августа, 2018, 15:29

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги перед стартом нового сезона удалил все аккаунты из соцсетей

Перестали быть доступными профили Лопетеги в Instagram и twitter, сообщает 20minutos.es.

Лопетеги решил убрать аккаунт после публикации в twitter журналистки Марии Тильды, которая обозначила тренера тегом и иронически назвала представителей прессы сложными, за их многочисленные вопросы относительно потери "Реалом" Криштиану Роналду, который летом перешел в "Ювентус". По поводу этого твита с Лопетеги руководство клуба имело разговор, следствием которой и стало исчезновение тренера из соцсетей.

Ранее Лопетеги признавался, что не является активным пользователем соцсетей, но иногда любит выражать там свое мнение. Так, периодически испанский специалист публиковал комментарии в twitter, где его были подписаны 140 тыс. пользователей.