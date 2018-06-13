"Реал" назначил нового главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Лопетеги, который является главным тренером сборной Испании, возглавит мадридцев сразу после чемпионата мира. Контракт с 51-летним испанским специалистом рассчитан на три года.
Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанцы вышли в финальную часть ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе, не потерпев ни одного поражения в десяти матчах. В мае Хулен Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. За его досрочное расторжение "Реал" заплатит 2 млн евро.
Ранее Хулен Лопетеги тренировал юношескую и молодежную сборную Испании, приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год он работал в португальском "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял резервную команду "Реала".
@julenlopetegui#WelcomeLopetegui | #RealMadrid pic.twitter.com/5eYmFEh6Ua— #CHAMP13NS (@realmadriden) 12 июня 2018 г.
- В "Реале" Хулен Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который покинул пост главного тренера после окончания сезона-2017/18. Француз работал в Мадриде с 2016 года и привел "Реал" к трем победам подряд в Лиге чемпионов.
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