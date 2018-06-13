"Реал" назначил нового главного тренера

13 июня, 2018, 10:21

Новым главным тренером мадридского "Реала" стал Хулен Лопетеги

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Лопетеги, который является главным тренером сборной Испании, возглавит мадридцев сразу после чемпионата мира. Контракт с 51-летним испанским специалистом рассчитан на три года.

Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанцы вышли в финальную часть ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе, не потерпев ни одного поражения в десяти матчах. В мае Хулен Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. За его досрочное расторжение "Реал" заплатит 2 млн евро.

Ранее Хулен Лопетеги тренировал юношескую и молодежную сборную Испании, приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год он работал в португальском "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял резервную команду "Реала".

В "Реале" Хулен Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который покинул пост главного тренера после окончания сезона-2017/18. Француз работал в Мадриде с 2016 года и привел "Реал" к трем победам подряд в Лиге чемпионов.

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