Зидан покинул пост главного тренера "Реала"

31 мая, 2018, 14:13

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил об отставке

Об этом Зидан должен заявить сегодня на пресс-конференции, сообщает Marca.

По информации издания, накануне французский тренер встретился с президентом "Реала" Флорентино Пересом и сообщил ему, что после трех лет сотрудничества покидает мадридский клуб.

"Я решил, что в следующем сезоне не буду тренировать "Реал". Мне нужны перемены, другой дискурс и другая рабочая методология", - сказал Зидан.

"Это неожиданное решение, сегодня грустный день", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес.

Зинедин Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, сменив на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Под руководством француза мадридцы выиграли девять титулов. "Реал" стал первой командой в истории, которая трижды подряд победила в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018). Также на счету тренера два Суперкубка УЕФА (2016, 2017), две победы в клубном чемпионате мира (2016, 2017) и титула чемпиона Испании (2017) и обладателя Суперкубка Испании (2017).

Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве Зидан показал футболистам мотивационное видео с обращениями их близких, после которого игроки "Реала" не сдержали слез.

26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1 и стал первым в истории клубом, который выиграл главный еврокубок в третий раз подряд.

Лидер мадридской команды Криштиану Роналду может сесть в тюрьму на восемь лет за уклонение от налогов, если не заплатит 28 млн евро.

Читайте также: Триумф Бейла и трагедия Салаха. Как "Реал" победил "Ливерпуль" в финале ЛЧ в Киеве