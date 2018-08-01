 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский футболист Лунин дебютировал в "Реале"


фото: twitter
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл первый матч за мадридский "Реал"

Лунин вышел на поле в матче Международного кубка чемпионов в США против "Манчестер Юнайтед". Украинец в перерыве заменил Кико Касилью. На то время счет был 2:1 в пользу английского клуба. 19-летний вратарь не пропустил, а результат матча не изменился. "Реал" потерпел поражение, однако Лунин отстоял на "ноль".

Читайте также: "Реал" купил Лунина. Что ждет украинского голкипера в Мадриде

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2018 среда

больше новостей

1 августа, 2018 среда

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать