Украинский футболист Лунин дебютировал в "Реале"
1 августа, 2018, 08:40
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл первый матч за мадридский "Реал"
Лунин вышел на поле в матче Международного кубка чемпионов в США против "Манчестер Юнайтед". Украинец в перерыве заменил Кико Касилью. На то время счет был 2:1 в пользу английского клуба. 19-летний вратарь не пропустил, а результат матча не изменился. "Реал" потерпел поражение, однако Лунин отстоял на "ноль".
- 23 июля состоялась официальная презентация Андрея Лунина в мадридском "Реале".
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19-летний украинец поразил на западе приветственной речью, которую произнес на испанском языке.
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