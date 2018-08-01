Украинский футболист Лунин дебютировал в "Реале"

1 августа, 2018, 08:40

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл первый матч за мадридский "Реал"

Лунин вышел на поле в матче Международного кубка чемпионов в США против "Манчестер Юнайтед". Украинец в перерыве заменил Кико Касилью. На то время счет был 2:1 в пользу английского клуба. 19-летний вратарь не пропустил, а результат матча не изменился. "Реал" потерпел поражение, однако Лунин отстоял на "ноль".

23 июля состоялась официальная презентация Андрея Лунина в мадридском "Реале".

19-летний украинец поразил на западе приветственной речью, которую произнес на испанском языке.

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