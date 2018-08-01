Нападение на активистку Гандзюк переквалифицировали в покушение на убийство
1 августа, 2018, 16:47
Прокуратура переквалифицировала уголовное производство по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк
Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Уголовное производство по факту нападения на Е.Гандзюк переквалифицировано на ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", - сообщила Сарган.
Тем временем политолог Виктор Таран сообщил, что Екатерину Гандзюк срочно перевозят в Киев санитарным самолетом.
"Врачи ничего не объясняют, не говорят. Если они дали разрешение на транспортировку самолетом, это значит что то критическое состояние Екатерины немного стабилизировалось", - заявил Таран в эфире Еспресо.TV.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу мужчина и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу.
- По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
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