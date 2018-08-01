Нападение на активистку Гандзюк переквалифицировали в покушение на убийство

1 августа, 2018, 16:47

Прокуратура переквалифицировала уголовное производство по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Уголовное производство по факту нападения на Е.Гандзюк переквалифицировано на ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", - сообщила Сарган.

Тем временем политолог Виктор Таран сообщил, что Екатерину Гандзюк срочно перевозят в Киев санитарным самолетом.

"Врачи ничего не объясняют, не говорят. Если они дали разрешение на транспортировку самолетом, это значит что то критическое состояние Екатерины немного стабилизировалось", - заявил Таран в эфире Еспресо.TV.