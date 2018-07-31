Ученые подсчитали, сколько вирусов живет на Земле

31 июля, 2018, 16:27

Учитывая, что это одна из самых распространенных и древнейших форм жизни на планете, цифра впечатляет

Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте International Society for Microbial Ecology Journal, всего на Земле существует 10 в 39 степени таких микроорганизмов (эта цифра выглядит как 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 и называется додецильон). При этом ученые считают, что их больше, чем звезд в изученной Вселенной.

Если выстроить цепочку из всех вирусов на Земле, она вытянется на 100 млн световых лет. Ежедневно каждый квадратный метр планеты покрывают 800 млн организмов.

"Примерно 20 лет назад мы начали находить генетически похожие вирусы, разбросанные по разным местам по всему миру. Это преимущество долгоживущих вирусов, которые путешествуют по атмосфере, вероятно, объясняет, наши находки - очевидно, они путешествуют по атмосфере с одного континента на другой", - говорит Кертис Саттл, вирусолог Университета Британской Колумбии.

Ежедневно с поверхности Земли выносятся триллионы вирусов, при этом в дальнейшем они в атмосфере подвергаются переносу на большие расстояния.

При этом огромное количество их переносят сигнатуры - это значит, что они поднимаются в воздух с помощью водяного пара. Они могут цепляться за бактерии и небольшие органические частицы, что позволяет перемещаться в атмосфере на огромные расстояния.

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