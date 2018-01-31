Google хочет преодолеть смерть. Как будут спасать человечество от старения и к чему здесь грызуны

31 января, 2018, 13:45

Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения

О новом исследовании пишут Popular Ѕсіепсе и Gizmodo.

Новое исследование, проведенное одним из подразделений Google, показало, что риск смерти у голых землекопов не пропорционален возрасту. Это означает, что они не подчиняются распределению Гомпертца - Мейкхама - закона, что свидетельствует, что чем старше млекопитающее, тем вероятнее его гибель.

Изучив 3000 грызунов, ученые создали математическую модель, которая предсказывает вероятность смерти в определенном возрасте. Никакого пика в старшем возрасте выявлено не было. Подобный феномен описан для млекопитающих впервые.

Некоторые из землекопов, которые принимают участие в исследовании, достигли 30-летнего возраста и продолжают участвовать в размножении.

Для сравнения, грызуны восточного размера даже в неволе живут только до 6 лет. За всю историю экспериментов с голыми землекопами ученые зафиксировали гибель нескольких сотен зверьков.

Однако каждый раз смерть была связана с конкретными болезнями и с одинаковой вероятностью могла произойти в любом возрасте. Признаков возрастных заболеваний или старческих изменений поведения обнаружено не было.

Это означает, что если голый землекоп будет избегать травм и болезней, он может жить неограниченно долго - по крайней мере, в неволе. Возможно, признают исследователи, предел жизни этих грызунов существует, но в ходе экспериментов добраться до него пока не удалось.

Что касается условий дикой природы, то там голые землекопы, конечно, не бессмертны: много молодых особей погибают в лапах хищников или по другим естественным причинам. Однако выжившие грызуны могут рассчитывать на очень долгую жизнь. Это делает землекопов скорее похожими на морских черепах или дубы, чем на других млекопитающих.

Что же делает этих существ уникальными? По мнению исследователей, причина кроется в их теломерах. Теломеры - участки хромосом, которые играют важную роль в делении клеток. Однако с каждым новым разделением их длина сокращается, что может быть одной из причин старения. Землекопы, похоже, нашли способ защищать свои теломеры и гораздо увеличивать число возможных делений.

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Возможно, рекордно долгая жизнь стала результатом их образа жизни. Обычные грызуны, например, мыши, постоянно находятся в опасности и вынуждены жить и размножаться быстро, что не оставляет пространства для эволюции долголетия.

В отличие от них, землекопы строят хорошо защищены подземные колонии и почти не выходят на поверхность, питаясь корнями и клубнями. Королеву землекопов к тому же охраняют и кормят множество рабочих. Все это способствует эволюционному закреплению признаков, способствующих долголетию.

Авторы исследования намерены лучше изучить особенности голых землекопов, которые обеспечивают им потенциальное бессмертие, чтобы понять, как стареют люди и как предотвратить развитие возрастных заболеваний.

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