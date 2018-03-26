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Ученые впервые сняли на видео, как спариваются морские черти. Ученые были шокированы

Биологи опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров

Как пишет журнал Science, рыба-удильщик (или морской черт) является одним из самых загадочных обитателей океана, она может опускаться на глубину до 2000 метров.

Ученые почти никогда не видели их живыми в своей естественной среде, изучая их строение только по выловленным рыбаками образцам.

Именно поэтому, видео, снятое в водах вблизи Азорских островов Португалии, ошарашило биологов. На нем изображена самка размером с кулак, и если присмотреться, то можно увидеть прилипшего к ней самца, который оплодотворяет яйцеклетки. Также вокруг самки вьются тонкие нити-отростки, которые светятся и эффектно смотрятся на фоне темных глубин океана.

Ничего подобного биологи ранее не видели. "Я изучаю этих рыб большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего подобного", - говорит Тед Печ, исследователь Вашингтонского университета в Сиэтле.

Крошечный самец образует постоянную парную связь с самкой - он буквально впивается в нее, со временем практически сливаясь с ее тканями и получая питание через ее кровоток.

Ученые знали эту причудливую репродуктивную стратегию на примере выловленных рыбаками самок, но никогда не видели ее в дикой природе.

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  • Ученые постоянно изучают животных не только ради любопытства, а в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетры Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по два часа в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
  • А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивые к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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