Ученые впервые сняли на видео, как спариваются морские черти. Ученые были шокированы

26 марта, 2018, 13:10

Биологи опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров

Как пишет журнал Science, рыба-удильщик (или морской черт) является одним из самых загадочных обитателей океана, она может опускаться на глубину до 2000 метров.

Ученые почти никогда не видели их живыми в своей естественной среде, изучая их строение только по выловленным рыбаками образцам.

Именно поэтому, видео, снятое в водах вблизи Азорских островов Португалии, ошарашило биологов. На нем изображена самка размером с кулак, и если присмотреться, то можно увидеть прилипшего к ней самца, который оплодотворяет яйцеклетки. Также вокруг самки вьются тонкие нити-отростки, которые светятся и эффектно смотрятся на фоне темных глубин океана.

Ничего подобного биологи ранее не видели. "Я изучаю этих рыб большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего подобного", - говорит Тед Печ, исследователь Вашингтонского университета в Сиэтле.

Крошечный самец образует постоянную парную связь с самкой - он буквально впивается в нее, со временем практически сливаясь с ее тканями и получая питание через ее кровоток.

Ученые знали эту причудливую репродуктивную стратегию на примере выловленных рыбаками самок, но никогда не видели ее в дикой природе.

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