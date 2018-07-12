В Греции нашли самую древнюю глиняную плитку со стихами "Одиссеи"
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство культуры Греции.
Группа греческих и немецких исследователей обнаружила в ходе раскопок в Олимпии (поселении в Древней Греции, где возникли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские Игры) керамическую плитку с 13 стихами из "Одиссеи" Гомера.
На плитке содержится 13 стихов из XIV песни поэмы, в которых описывается, как Одиссей обращается к своему другу. Согласно предварительному анализу, находка датируется римской эпохой - вероятно, до III века н. э.
Если дата подтвердится, отрывок можно будет считать древнейшей из известных записей "Одиссеи", найденных в Греции. При этом ранее в Египте был найден фрагмент папируса с отрывком из этой поэмы Гомера, датируемый III веком до н. е.
"Одиссея" является второй после "Илиады" классической поэмой древнегреческого поэта Гомера. Предполагается, что произведения были написаны в VIII веке до н. э. В поэме рассказывается о странствиях мифического царя Одиссея, который возвращается на родину после Троянской войны, и о его жене Пенелопе, которая ждала мужа на их острове Итака.
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