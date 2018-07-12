 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Греции нашли самую древнюю глиняную плитку со стихами "Одиссеи"

Ученые предполагают, что это древнейший отрывок из "Одиссеи" Гомера из найденных в Греции

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство культуры Греции.

Группа греческих и немецких исследователей обнаружила в ходе раскопок в Олимпии (поселении в Древней Греции, где возникли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские Игры) керамическую плитку с 13 стихами из "Одиссеи" Гомера.

На плитке содержится 13 стихов из XIV песни поэмы, в которых описывается, как Одиссей обращается к своему другу. Согласно предварительному анализу, находка датируется римской эпохой - вероятно, до III века н. э.

Если дата подтвердится, отрывок можно будет считать древнейшей из известных записей "Одиссеи", найденных в Греции. При этом ранее в Египте был найден фрагмент папируса с отрывком из этой поэмы Гомера, датируемый III веком до н. е.

"Одиссея" является второй после "Илиады" классической поэмой древнегреческого поэта Гомера. Предполагается, что произведения были написаны в VIII веке до н. э. В поэме рассказывается о странствиях мифического царя Одиссея, который возвращается на родину после Троянской войны, и о его жене Пенелопе, которая ждала мужа на их острове Итака.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 июля, 2018 четверг

больше новостей

12 июля, 2018 четверг

11 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать